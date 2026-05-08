Italia di Moda | un evento da non perdere

Dopo il forte riscontro di pubblico e critica a Milano durante la settimana della moda, l’Italia di Moda si prepara a un nuovo evento. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane e presenterà le ultime collezioni di diversi stilisti italiani. Sono attesi visitatori da tutto il mondo, interessati a scoprire le tendenze e le creazioni del settore. L’evento si svolgerà in diverse location della città, coinvolgendo anche esposizioni e sfilate.

Dopo il grande successo di pubblico e critica registrato a Milano durante la settimana della moda, la mostra fotografica “Italia di Moda” approda a Roma negli spazi del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, dal 14 maggio al 7 giugno 2026, confermandosi come uno dei progetti visivi più originali e identitari del panorama contemporaneo italiano. Firmato dal fotografo Andrea Varani e interpretato in esclusiva dalla top model di origini russe e ucraine Ludmilla Voronkina Bozzetti, il progetto è il risultato di un viaggio durato oltre un anno attraverso l’Italia: un racconto per immagini che attraversa paesaggi, città e borghi, trasformando la moda in linguaggio narrativo e strumento di dialogo con il territorio, i paesaggi, l’arte e la cultura.🔗 Leggi su Funweek.it

Play Your Style al Centro Campania | Recap evento moda & beauty

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