La finale di Elite Model Look 2026 si svolgerà a Roma, rappresentando un appuntamento importante nel calendario della moda. La competizione, giunta alla sua XX edizione, coinvolge giovani aspiranti modelli provenienti da diversi paesi. L’evento riunisce professionisti del settore e appassionati, offrendo una piattaforma per scoprire nuovi talenti e mostrare le tendenze più recenti nel mondo della moda.

Per oltre quarant’anni, Elite Model Look ha attraversato continenti e generazioni, costruendo un osservatorio privilegiato sulla bellezza contemporanea. Un sistema di scouting che ha intercettato e spesso anticipato i cambiamenti estetici della moda, lanciando figure diventate iconiche, da Cindy Crawford a Gisele Bündchen, fino a nomi più recenti come Vittoria Ceretti. La 41ª Elite Model Look World Final si inserisce in questa traiettoria e sceglie l’Italia come palcoscenico. Il 17 luglio Roma ospiterà la finale nelle Corsie Sistine dell’Arcispedale di Santo Spirito in Sassia, uno spazio rinascimentale che per una sera si trasforma in passerella. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Elite Model Look 2026, perché la finale di Roma è l’evento moda da non perdere

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