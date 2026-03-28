moda sette mostre internazionali da non perdere per scoprire stili e suggestioni fashion

A partire dalla primavera 2026, il mondo della moda sarà protagonista di sette esposizioni internazionali ospitate in vari musei. Queste mostre presenteranno non solo abiti e accessori, ma anche interi universi culturali legati al mondo fashion. L'iniziativa coinvolge diverse nazioni e mira a offrire una panoramica approfondita sui diversi stili e suggestioni che caratterizzano il settore.

La moda entra sempre più stabilmente nei musei e nella primavera 2026 lo fa con un calendario internazionale di esposizioni che raccontano non solo abiti e accessori, ma interi immaginari culturali. Dall’Italia a Parigi, passando per Berlino, Vienna e Los Angeles, le mostre dedicate alla moda trasformano l’abito in documento storico, linguaggio artistico e chiave di lettura del presente. Rimini racconta 75 anni di Made in Romagna A Rimini, nei Palazzi dell’Arte, fino al 24 maggio è visitabile Riviera Dream Vision, esposizione che ripercorre settantacinque anni di moda Made in Romagna attraverso oltre 80 abiti, 120 calzature, bozzetti, fotografie storiche e materiali d’archivio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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