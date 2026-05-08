Dal 21 giugno al 3 luglio 2026 si svolgerà una missione imprenditoriale tra Italia e Cina, coinvolgendo le città di Nanchino, Shanghai e Zhejiang. L’obiettivo è promuovere l’internazionalizzazione delle imprese italiane nel mercato cinese. L’iniziativa mira a rafforzare i rapporti commerciali tra i due paesi attraverso incontri e attività dedicate allo sviluppo di relazioni economiche.

Una nuova iniziativa economica punta a rafforzare i rapporti commerciali tra Italia e Cina attraverso una missione imprenditoriale strutturata che si svolgerà dal 21 giugno al 3 luglio 2026. L’obiettivo è favorire l’accesso delle aziende italiane al mercato cinese, con un programma articolato di incontri istituzionali, attività B2B e visite operative nei principali poli economici del Paese. La Missione Business Italia-Cina 2026 si svilupperà tra Nanchino, Shanghai e la regione dello Zhejiang, con rientro in Italia previsto il 3 luglio. A Nanchino, prima tappa del percorso, le imprese saranno coinvolte in incontri con istituzioni locali e operatori economici, oltre a sessioni B2B con importatori e distributori, con l’obiettivo di avviare contatti diretti e raccogliere informazioni operative sul mercato.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Italia-Cina, al via la Missione Business 2026: tra Nanchino, Shanghai e Zhejiang un percorso per l’internazionalizzazione delle imprese

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