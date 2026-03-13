Commercialisti nasce il podcast Orizzonti Globali dedicato all’internazionalizzazione delle imprese

È stato lanciato il podcast “Orizzonti Globali”, dedicato all’internazionalizzazione delle imprese italiane. Nel primo episodio, Francesco Corbello intervista il presidente nazionale del Cndcec, Elbano de Nuccio. L’iniziativa si concentra sulle sfide che le aziende affrontano nel tentativo di espandersi sui mercati esteri e sul ruolo che i commercialisti possono avere in questo processo.

Francesco Corbello intervista il presidente nazionale del Cndcec Elbano de Nuccio. AVERSA – « L’internazionalizzazione rappresenta oggi una delle sfide più importanti per le imprese italiane e i commercialisti possono svolgere un ruolo decisivo nell’accompagnarle nei mercati esteri». Con queste parole Francesco Corbello, numero uno dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord e presidente della Commissione “ Internazionalizzazione delle imprese e rapporti con AICEC” del Cndcec, presenta il nuovo progetto editoriale dedicato ai processi di espansione internazionale delle aziende. È infatti disponibile sul ... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

