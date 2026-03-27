A Terni entra in funzione il primo centro in regione dedicato alla giustizia riparativa. La struttura si propone come punto di riferimento per l’Umbria, in linea con le disposizioni della riforma Cartabia. L’obiettivo principale è facilitare la riparazione del danno e favorire un percorso di ricucitura sociale tra le parti coinvolte. La nascita di questa struttura rappresenta un passo concreto verso l’applicazione di nuovi modelli nel sistema giudiziario regionale.

A circa otto mesi dal primo annuncio ufficiale sta per diventare operativa la nuova struttura di Borgo Rivo. La nota dell'assessore al welfare Alessandra Salinetti Il 13 marzo il Comune ha sottoscritto una convenzione con l’Ismes (istituto per la Mediazione Sistemica) per la attivazione a Terni del centro per la giustizia riparativa previsto nel distretto di Corte d’appello di Perugia, situato in via dell'Aquila (zona Borgo Rivo), con l’obiettivo di creare percorsi di mediazione tra autore di reato e vittima. In questa fase il centro è impegnato nello svolgimento delle attività organizzative preliminari necessarie all’avvio operativo dei percorsi di mediazione ed entrerà pienamente in funzione ad aprile. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, "Il centro per la giustizia riparativa diventa operativo, sarà punto di riferimento per l'Umbria"

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