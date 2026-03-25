A Monza è stato aperto il 36esimo Centro per la giustizia riparativa in Italia. L’inaugurazione si è svolta nel centro civico di San Rocco, in via, alla presenza di rappresentanti istituzionali tra cui il prefetto, il sindaco e l’assessore al Welfare. Numerose autorità civili hanno partecipato alla cerimonia, che ha segnato l’apertura di questa nuova struttura nel territorio.

A Monza taglio del nastro del Centro per la giustizia ripartiva. L’inaugurazione – alla presenza del prefetto Enrico Roccatagliata, del sindaco Paolo Pilotto, dell’assessore al Welfare Egidio Riva e di numerose autorità civili – è avvenuta negli spazi del centro civico di San Rocco, in via D’Annunzio. Il Centro per la Giustizia Riparativa di Monza, nel Distretto di Corte d’Appello di Milano, è inserito nel progetto di attuazione della Riforma Cartabia e del Protocollo d’intesa siglato con la Conferenza locale per la giustizia riparativa del Distretto della Corte d’Appello di Milano e con il Ministero della Giustizia. La giustizia riparativa e la “giustizia dell’incontro”. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Aperto a Monza il Centro per la giustizia riparativa (è il 36esimo in Italia)

Articoli correlati

Lecco, apre il Centro per la giustizia riparativa: sarà tra i primi in ItaliaFrutto della collaborazione tra Comune e l'Innominato, offrirà percorsi gratuiti di mediazione e riparazione del danno.

Giustizia, al Tribunale di Monza accelera la giustizia alternativa. Non quella riparativaMonza, 13 gennaio 2026 – Al Tribunale di Monza nel settore penale raddoppiate le archiviazioni, anche su richiesta della pubblica accusa, dopo la...

Contenuti e approfondimenti su Aperto a Monza il Centro per la...

Temi più discussi: Merbag presenta il nuovo showroom di Monza sabato 21 marzo con un Open Day aperto al pubblico; Giornate Fai di Primavera 2026 nella provincia di Monza e Brianza: luoghi aperti, date, orari e prezzi; Cosa fare nel weekend a Monza e dintorni: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voi; Referendum costituzionale 22 e 23 marzo 2026.

Ferragosto aperto a Monza, San Rocco e i negozi che resistono: Mi giro e i clienti sono scappatiMonza, 13 agoasto 2025 – Chiuse almeno il 70 per cento delle saracinesche anche nel quartiere di San Rocco, tanti i negozi nuovi che però rimangono aperti anche a ferragosto per farsi conoscere. ilgiorno.it

Monza, via Iseo cambia volto: addio bocciodromo, arriva la palestra h24Approvato il progetto da 2 milioni di euro per la nuova palestra di via Iseo a Monza: addio al vecchio bocciodromo, arriva un impianto NZEB attivo tutto il giorno ... mbnews.it

L’inaugurazione del nuovo lnfo Point nel comune tirrenico ha aperto a nuove possibilità per migliorare accoglienza e offerta turistica. Il direttore dell’ente Raffaele Greco: «L’obiettivo è quello di destagionalizzare e regolare in maniera sostenibile i flussi» - facebook.com facebook

Muore durante il parto all’ospedale di Pinerolo, aperto fascicolo per omicidio colposo x.com