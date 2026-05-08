Isole Salomoni | il Primo Ministro rimosso con un voto di sfiducia

Il Parlamento delle Isole Salomone ha votato la sfiducia contro il Primo Ministro, rimuovendolo dall’incarico. La decisione arriva dopo una serie di questioni politiche e legali che hanno portato alla convocazione straordinaria dell’assemblea. In vista della prossima sessione, si discute sulla figura che potrebbe assumere il ruolo di nuovo capo del governo, mentre la magistratura ha ordinato l’attivazione del Parlamento.

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