Biennale Buttafuoco strappa con Giuli | Padiglione della Russia non abbiamo violato le norme E il ministro valuta la sfiducia

Da ilrestodelcarlino.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Biennale, lo scrittore ha avuto un confronto con il commissario della mostra, affermando che il padiglione della Russia non ha violato le norme. Il ministro ha commentato la situazione, parlando di una possibile sfiducia. La tensione tra le figure istituzionali e il mondo culturale si fa più evidente, mentre l’atmosfera in Laguna si fa sempre più fredda.

Venezia, 17 marzo 2026 – Continua ad abbassarsi pericolosamente la temperatura in Laguna. La freddezza istituzionale ai vertici della cultura italiana spinge sempre più giù il termometro diplomatico verso un punto di non ritorno. Quello che era iniziato come un dissenso interno tra il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, si è trasformato in una crisi aperta che minaccia di paralizzare l’ente lagunare proprio alla vigilia della grande esposizione internazionale. Il braccio di ferro non riguarda più soltanto la visione artistica o la gestione amministrativa, ma tocca le corde sensibilissime della politica estera e della tenuta diplomatica del Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Biennale, Buttafuoco strappa con Giuli: “Padiglione della Russia, non abbiamo violato le norme”. E il ministro valuta la “sfiducia”

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