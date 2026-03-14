Isola di Capo Rizzuto | 5 dipendenti irregolari forze

Sabato 14 marzo 2026 alle 10:42, il porto di Isola di Capo Rizzuto è stato teatro di controlli da parte delle forze di polizia, che hanno verificato la regolarità di persone, veicoli e attività commerciali. Durante l’intervento sono stati riscontrati cinque dipendenti irregolari, che sono stati segnalati alle autorità competenti. L’operazione ha coinvolto diverse forze di sicurezza impegnate nel controllo del territorio.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 10:42, il porto di Isola di Capo Rizzuto si trasforma in un nodo operativo dove la legalità diventa tangibile attraverso i controlli su persone, veicoli e attività commerciali. Un’azione coordinata tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Ispettorato del Lavoro ha messo sotto osservazione le arterie stradali e gli esercizi della zona. L’operazione, inserita nel piano nazionale ‘Ndrangheta, mira a smontare le reti illegali garantendo al contempo il sostegno alle imprese corrette che operano nel territorio crotonese. La rete operativa e il comando sul campo. Il dispositivo è scaturito da una precisa ordinanza del Questore Renato Panvino, presa dopo le decisioni del Comitato Provinciale per l’ordine pubblico guidato dalla Prefetta Franca Ferraro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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