Isabelle Huppert star del Rendez-Vous festival Nuovo Cinema Francese

Dal 7 al 15 aprile 2026 si svolgerà in Italia l'edizione di Rendez-Vous, un evento promosso dall'Ambasciata di Francia e dall'Institut français Italia, in collaborazione con Unifrance. La manifestazione è dedicata al Nuovo Cinema Francese e rappresenta un'occasione di incontro tra il cinema francese e quello italiano. Tra gli artisti presenti, è prevista la partecipazione di un'attrice francese di rilievo internazionale.

Roma, 30 mar. (askanews) – Dal 7 al 15 aprile 2026 torna in Italia Rendez-Vous, un’iniziativa dell’Ambasciata di Francia in ItaliaInstitut français Italia, co-organizzata con Unifrance, dedicata al Nuovo Cinema Francese, importante appuntamento per il dialogo cinematografico tra Francia e Italia. Ospite d’onore dell’edizione 2026 è Isabelle Huppert, una delle più grandi attrici del cinema contemporaneo, presenza radicale e imprevedibile capace da oltre cinquant’anni di attraversare generi, cinematografie e linguaggi con la stessa libertà creativa. L’Italia è un Paese che ama, e dove ha lavorato con registi come Mauro Bolognini, Marco Ferreri, i fratelli Taviani, Marco Bellocchio, Michele Placido. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Tutti gli aggiornamenti su Isabelle Huppert Rendez-Vous – Festival del Nuovo Cinema Francese 2026 – Isabelle Huppert apre il 7 aprile con “La donna più ricca del mondo”Ad aprire la sedicesima edizione, che si terrà dal 7 all’11 aprile al Cinema Nuovo Sacher, sarà La donna più ricca del mondo | La Femme la plus riche... Leggi anche: Rendez-Vous 2026: il nuovo cinema francese torna in Italia La donna piu ricca del mondo | Trailer ufficiale (ITA)