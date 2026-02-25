Rendez-Vous – Festival del Nuovo Cinema Francese 2026 – Isabelle Huppert apre il 7 aprile con La donna più ricca del mondo

7-11 aprile 2026 – ROMA – Cinema Nuovo Sacher RENDEZ-VOUS 2026 Roma, Torino, Milano, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo XVI EDIZIONE Roma si prepara ad accogliere una nuova edizione di Rendez-Vous – Festival del Nuovo Cinema Francese, appuntamento ormai imprescindibile per il pubblico italiano amante del cinema d’Oltralpe, che racconta il cinema francese contemporaneo attraverso grandi autori, nuovi sguardi e interpreti di straordinario prestigio. ISABELLE HUPPERT apre il festival con LA DONNA PIÙ RICCA DEL MONDO LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE di THIERRY KLIFA Ad aprire la sedicesima edizione, che si terrà dal 7 all’11 aprile al Cinema Nuovo Sacher, sarà La donna più ricca del mondo La Femme la plus riche du monde di Thierry Klifa, alla presenza del regista e della protagonista Isabelle Huppert, icona assoluta del cinema internazionale. Il film, ritratto potente e contemporaneo del potere e delle sue contraddizioni, uscirà in sala il 16 aprile distribuito da Europictures. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche:

Leggermente apre il 2026 con una delle attrici più poliedriche del cinema italiano contemporaneo

Cinema Ariston di Castelnuovo, ricca programmazione che accompagnerà gli spettatori fino ad aprile 2026

Temi più discussi: Appuntamenti letterari da non perdere a Parigi e in Île-de-France a marzo 2026; Festival, prima giornata tra prove, stress e aperitivi in musica; Tre concerti al Camera jazz per il Bjf. Un’anteprima da grande musica; Terni, San Valentino Jazz da record. Sold out 17 concerti e 90 musicisti sul palco per un’edizione indimenticabile.

Isabelle Huppert aprirà la 16/a edizione di 'Rendez-Vous' a Roma(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Sarà Isabelle Huppert con il film La donna più ricca del mondo di Thierry Klifa ad aprire la 16/a edizione di ... spettacoli.tiscali.it

Dal 3 al 7 aprile 2024 torna in Italia RENDEZ-VOUS, il festival di cinema francese 2024: il programma completoDal 3 al 7 aprile 2024 torna in Italia Rendez-vous, il festival dedicato al cinema francese. La manifestazione giunta alla XIV edizione prenderà il via a Roma, al Cinema Nuovo Sacher, dove sono ... movieplayer.it

RENDEZ-VOUS 16h00 HF RealMadrid-Benfica Barça, United, Liverpool, Atlético, Inter, Gallardo River, 11 Gazzetta = #RuizClub 24/02 @TV5MONDE #Football #Mercato x.com

Les Rendez-vous dell'Institut français: da TESTO 2026 a Camus e Koltès! Gentili amici francofili, le prossime settimane a Firenze saranno ricchissime di eventi. Ecco i momenti da non perdere: TEATRO & INCONTRI Stasera! (23/02, 20:30): L'étranger di Albe - facebook.com facebook