Iran la guerra in diretta | Trump minaccia | Se Hormuz non riapre in 48 ore colpiremo le centrali Teheran | Stretto chiuso solo ai nemici

Nella giornata di domenica 22 marzo, le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele si sono intensificate con nuovi sviluppi. Trump ha annunciato che se lo stretto di Hormuz non riaprirà entro 48 ore, gli Stati Uniti prenderanno provvedimenti contro le centrali iraniane. Da Teheran, invece, è arrivata la replica che lo stretto sarà aperto solo ai nemici.