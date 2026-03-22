Iran la guerra in diretta | Trump minaccia | Se Hormuz non riapre in 48 ore colpiremo le centrali Teheran | Stretto chiuso solo ai nemici
Nella giornata di domenica 22 marzo, le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele si sono intensificate con nuovi sviluppi. Trump ha annunciato che se lo stretto di Hormuz non riaprirà entro 48 ore, gli Stati Uniti prenderanno provvedimenti contro le centrali iraniane. Da Teheran, invece, è arrivata la replica che lo stretto sarà aperto solo ai nemici.
Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, domenica 22 marzo: Trump minaccia Teheran: "Se Hormuz non riapre entro 48 ore, colpiremo le centrali". Media Israele, una vittima in un attacco vicino al confine col Libano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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