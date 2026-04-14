Usa-Iran braccio di ferro nello Stretto di Hormuz Trump | Teheran vuole un accordo
Lo Stretto di Hormuz si trova al centro di una crescente tensione tra gli Stati Uniti e l'Iran, con il blocco navale che minaccia di ostacolare il transito delle navi. Le autorità statunitensi hanno annunciato la possibilità di nuovi negoziati, mentre il rischio di attacchi mirati rimane elevato. La regione rappresenta una via strategica per il commercio mondiale, che vede coinvolto circa il 20% del traffico marittimo globale.
(Adnkronos) – Blocco navale con la prospettiva di nuovi negoziati e il rischio di attacchi mirati. Il braccio di ferro tra Donald Trump e l'Iran si sposta tutto nello Stretto di Hormuz, la via fondamentale per il 20% del commercio mondiale. Teheran paralizza il braccio di mare da settimane, consentendo il passaggio di poche petroliere.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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