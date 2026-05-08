Io drogato e violentato per anni dalla mia capa a Jp Morgan Chase

Un uomo di 35 anni, ex banchiere di una grande istituzione finanziaria a New York, ha denunciato di essere stato vittima di abusi e violenze da parte della sua ex superiore. Secondo quanto riferito, l’uomo afferma di essere stato drogato e di aver subito aggressioni ripetute nel corso di diversi anni. La denuncia è stata presentata alle autorità competenti, che stanno ora indagando sulla vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Chirayu Rana, 35 anni, un tempo banchiere a New York per JP Morgan Chase, accusa la sua ex capa di averlo drogato e violentato. «E quando ho cercato di cambiare ufficio ho subito ritorsioni», sostiene. Dicendo di essere stato lo «schiavo sessuale da ufficio» della sua capa, che nega. Lui ha rifiutato un milione di dollari dalla banca per non renderla pubblica. Mentre in tribunale ne ha chiesti «più di venti» a Lorna Hajdini, la sua superiore, executive director di due anni maggiore, e alla banca per averla coperta. Chirayu Rana e Lorna Hajdini. I testimoni chiamati in causa finora si sono divisi. L’80% delle cause per molestie negli Usa, e più del 95% in Italia, sono intentate da donne, spiega il Corriere della Sera.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate JP Morgan frena i prestiti: l’AI spaventa il credito privatoLa decisione di JP Morgan di restringere l’accesso al credito privato segna una svolta significativa nel panorama finanziario globale, con Jamie... JP Morgan: dipendente denuncia abusi e insulti razzisti della collega? Cosa sapere Un dipendente JP Morgan denuncia Lorna Hajdini per abusi sessuali e insulti razzisti a New York.