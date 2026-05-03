Anziano investito sulle strisce pedonali in via Aspetti ora è in ospedale

Oggi, domenica 3 maggio, intorno alle 12, un anziano è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali vicino alla fermata del tram Arcella, in via Tiziano Aspetti. La vettura coinvolta è una Fiat Punto. Dopo l’incidente, l’uomo è stato trasportato in ospedale. La Polizia Locale sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto e gestendo la viabilità nell’area.

Intorno alle 12 di oggi, domenica 3 maggio, un anziano è stato travolto da una Fiat Punto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali nei pressi della fermata del tram Arcella, in via Tiziano Aspetti.L’urto è stato violento: l’uomo è stato scaraventato a terra, destando immediata.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Anagni, anziano investito sulle strisce in viale Regina Margherita portato in ospedale Leggi anche: Bambino investito sulle strisce pedonali a Orte Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Anziano investito sulle strisce pedonali, attimi di apprensione in centro; Investito sulle strisce pedonali: ferito 79 enne in via Ruggero Manna; Anziano in bicicletta investito da un'auto: è grave; Anziano investito da un furgone lungo la provinciale: soccorso dalla donna alla guida. Anziano investito sulle strisce pedonali, attimi di apprensione in centroUn ottantenne è stato urtato di striscio da un furgone mentre usciva dall'edicola di via Ruggero Manna. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi ... laprovinciacr.it Investite sulle strisce a Cascina: Punto pericoloso lo diciamo da tempoUna delle due donne si trova ricoverata in prognosi riservata. Un incidente, quello accaduto intorno alle 19.30 di mercoledì sulla ToscoRomagnola a Cascina che ha colpito molto il territorio. Le due a ... lanazione.it Anziano investito sulle strisce pedonali, attimi di apprensione in centro x.com Anziano investito sulle strisce pedonali, attimi di apprensione in centro a Cremona. Un ottantenne è stato urtato di striscio da un furgone mentre usciva dall'edicola di via Ruggero Manna. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. #investito #cremona # - facebook.com facebook