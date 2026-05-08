Investito da furgone delle consegne | ferito un uomo in pieno centro storico
Questa mattina, nel cuore del centro storico di Ravenna, un uomo è stato investito da un furgone delle consegne durante una manovra. L'incidente si è verificato in una zona molto frequentata, ma fortunatamente le conseguenze sono risultate meno gravi di quanto si potesse temere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza all'uomo ferito. La dinamica e le cause dell'incidente sono ora oggetto di accertamenti da parte delle autorità.
Investito da un furgone durante una manovra. Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente che si è verificato questa mattina in pieno centro storico a Ravenna. Tutto è avvenuto verso le 11 in via Salara. Qui, secondo le prime ricostruzioni, un furgone per le consegne stava compiendo una.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Scontro tra moto e furgone delle consegne: feriti
Leggi anche: Investito e sbalzato da un treno alla stazione: Pisa, ferito un uomo. Soccorso in codice rosso
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Ciclista investito sulle strisce da un furgone; Incidente sul lungomare di Cefalù, bambino di 5 anni travolto da un furgone: è grave; Investito da un furgone mentre attraversa sulle strisce: ciclista soccorso dal Suem; Palermo, bimbo di 5 anni sfugge al controllo dei genitori e viene investito da un furgone: è gravissimo.
FURGONE BAMBINO Investito da un furgone, gravissimo bambino di 5 anniGrave incidente sul lungomare di Cefalù, in provincia di Palermo, dove un bambino di 5 anni è stato investito da un furgone ... statoquotidiano.it
Cefalù, bambino di cinque anni investito: è in gravi condizioniCEFALU’ (PALERMO)- Dramma a Cefalù, ieri pomeriggio. Un bambino di cinque anni anni è stato investito da un furgone mentre era sul lungomare. Il piccolo avrebbe riportato un grave trauma cranico. livesicilia.it
Momenti di paura nel centro di Termoli dove un orafo è rimasto ustionato durante la lavorazione dell’oro nel suo laboratorio. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato investito da una fiammata improvvisa. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 facebook