Scontro tra moto e furgone delle consegne | feriti

In via Giacumbi, vicino al giudice di pace, si è verificato un incidente tra un furgone di consegne e una moto. L'impatto ha causato feriti tra i due coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e valutare le condizioni dei feriti. La polizia ha avviato le operazioni di rilievo per chiarire la dinamica dello scontro.

L'incidentein via Giacumbi a Santa Maria Capua Vetere. Indagini della polizia municipale Scontro tra moto e furgone di una società di consegne. É quanto accaduto in via Giacumbi nei pressi del giudice di pace dove si è verificato un terribile schianto tra un furgone e un motociclista. Sul posto sono intervenuti gli agenti del comando di polizia municipale che stanno accertando la dinamica del sinistro. Il motociclista, di Cercola, dopo l'impatto è rovinato a terra riportando ferite e traumi ed è stato trasportato presso l'ospedale di Caserta in codice giallo. Anche il corriere, di Portici, ha riportato lesioni ed è stato portato nello stesso presidio ospedaliero per accertamenti.

