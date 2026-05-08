Invasione di ratti in Piazza Medaglie d’Oro | Benvenuti a Topolandia | VIDEO

A pochi passi dalla zona stazione, un cortile privato è stato invaso da decine di topi che si muovono liberamente tra le strutture. Un video che circola online mostra l’area popolata da questi roditori, mentre il traffico pedonale continua senza interruzioni nelle vicinanze. La presenza degli animali ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini, che hanno condiviso immagini e commenti sui social network.

ANCONA - Decine di topi che scorrazzano liberamente in un cortile privato, a pochi passi dal viavai quotidiano della zona stazione. Il video, girato da un passante e diventato virale nelle ultime ore sul gruppo Facebook "Sei di Ancona se.", riaccende i riflettori sullo stato di degrado in cui.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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