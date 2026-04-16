Rapina in banca a piazza Medaglie d' oro ostaggi liberati | il video del blitz
Un episodio di rapina si è verificato a piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere Arenella, coinvolgendo una banca dell'istituto Credit Agricole. Durante l'assalto, alcuni clienti sono stati presi in ostaggio, ma sono stati successivamente liberati. La polizia è intervenuta sul posto, e un video mostra il blitz delle forze dell'ordine. La zona è stata messa sotto controllo mentre proseguono le indagini sull'accaduto.
Grande paura all'Arenella in piazza Medaglie D'oro al Vomero per la rapina con ostaggi nell’istituto bancario Credit Agricole. I malviventi si erano barricati all'interno della banca con all'interno degli ostaggi. I carabinieri hanno messo in sicurezza l'area e forzato con l'ausilio dei vigili.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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