Rapina in banca a piazza Medaglie d' oro ostaggi liberati | il video del blitz

Un episodio di rapina si è verificato a piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere Arenella, coinvolgendo una banca dell'istituto Credit Agricole. Durante l'assalto, alcuni clienti sono stati presi in ostaggio, ma sono stati successivamente liberati. La polizia è intervenuta sul posto, e un video mostra il blitz delle forze dell'ordine. La zona è stata messa sotto controllo mentre proseguono le indagini sull'accaduto.