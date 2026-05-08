Inutile la corsa in ospedale la prof Umberta muore in ambulanza | Lascia un vuoto immenso

Una donna di 63 anni, insegnante di sostegno, è deceduta improvvisamente nella notte tra mercoledì e giovedì, mentre era trasportata in ambulanza verso un ospedale. Nonostante i tentativi di soccorso, ogni intervento si è rivelato inutile. La notizia ha suscitato dolore tra familiari, amici e la comunità locale, che si sono raccolti per rendere omaggio alla donna. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nel territorio.

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Macerata, 8 maggio 2026 – Un intero territorio in lacrime per la 63enne Umberta Donati, insegnante di sostegno morta all’improvviso nella notte tra mercoledì e ieri. Originaria di Caldarola e residente da anni a Camporotondo, insegnava alla primaria di Serravalle. Negli ultimi giorni sarebbe stata colpita da una sorta di influenza e mercoledì sera la febbre è salita di nuovo; dopo la mezzanotte si è sentita male e i familiari hanno chiamato il 118. Sarebbe salita in ambulanza da sola; il marito la seguiva in auto. Ma durante la corsa verso l’ospedale di Camerino, le condizioni di Donati sono precipitate. Nonostante i tentativi del personale del 118 di rianimarla, purtroppo non c’è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inutile la corsa in ospedale, la prof Umberta muore in ambulanza: “Lascia un vuoto immenso” Notizie correlate Malore a Palazzo Chigi, muore addetta alle pulizie di 67 anni. Inutile la corsa in ospedaleTragedia giovedì mattina a Palazzo Chigi, dove una addetta alle pulizie di 67 anni è morta in seguito a un improvviso malore accusato mentre era in... Leggi anche: Andrea Teso muore a 3 anni dopo il malore nel lettino, la mamma era andata a svegliarlo dopo il riposino: inutile la corsa in ospedale Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inutile la corsa in ospedale, la prof Umberta muore in ambulanza: Lascia un vuoto immenso; Malore dopo il matrimonio, muore donna di 82 anni; Malore fatale, muore bimba di un anno: vani i tentativi di salvarla; Bertinoro, tragedia su strada: muore cicloturista. Inutile la corsa in ospedale, la prof Umberta muore in ambulanza: Lascia un vuoto immensoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Ladro ucciso dal proprietario di casa nel Varesotto. Inutile la corsa in ospedale con gli altri compliciGiallo risolto a Magenta nel Milanese. L’uomo lasciato in fin di vita fuori dall’ospedale di Magenta e morto poco dopo, aveva tentato di rubare in una villa di Lonate Pozzolo. A colpirlo era stato il ... affaritaliani.it L'ex deputato Paglia smonta Giannini: “La mia vita non è inutile anche se sono in carrozzina” - facebook.com facebook Inutile Scarabocchio dalla prima de @ilmanifesto, oggi in edicola. x.com