A Indian Wells, il torneo Masters 1000 che si svolge nel deserto californiano, torna in scena con quattro italiani in campo nel secondo turno. Tra loro, figura anche Jannik Sinner, che scenderà in campo nella serata di oggi, venerdì 6 marzo, e nella notte italiana di sabato 7 marzo. La manifestazione coinvolge giocatori di diverse nazionalità e si svolge su più campi contemporaneamente.

Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. Nella serata di oggi, venerdì 6 marzo, e nella notte italiana di sabato 7 marzo, l’Italia schiera quattro tennisti nel secondo turno del torneo che si gioca nel deserto californiano. Il numero 2 sarà l’ultimo a scendere in campo, contro il ceco Dalibor Svrcina. Vuole scrollarsi di dosso due mesi complicati in questo inizio di 2026. Ma è anche il momento del ritorno in campo di Lorenzo Musetti, dopo l’infortunio patito in Australia. Gli altri due azzurri sono Flavio Cobolli, fresco del trionfo ad Acapulco, e Matteo Berrettini, che ha vinto un match infinito contro Adrien Mannarino ma ora al secondo turno trova già Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Indian Wells, quando gioca Sinner: il programma di oggi, 4 italiani in campo. Torna Musetti | Date, orari, diretta tv

Leggi anche: Indian Wells, quando gioca Sinner: il programma degli italiani | Date, orari e dove vedere in tv

Sinner torna in campo, oggi comincia Indian Wells: gli italiani in tabellone, programma e dove vedere il torneo in tv e streamingParte dalla California l’assalto di Jannik Sinner per tornare al numero uno del mondo.

Contenuti e approfondimenti su Indian Wells.

Temi più discussi: Tennis ATP e WTA · Indian Wells 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Atp Indian Wells, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare; Indian Wells, quando gioca Sinner: il programma degli italiani | Date, orari e dove vedere in tv; Sinner a Indian Wells, sorteggio e tabellone: quando gioca, orari e come vederlo in tv.

Sinner a Indian Wells, quando gioca? Orario e dove vedere la diretta. In campo oggi anche Musetti, Cobolli, Berrettini e PaoliniGrande serata per il tennis italiano al Masters 1000 di Indian Wells. Oggi, 6 marzo, saranno cinque gli azzurri in campo nel prestigioso torneo californiano: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Ber ... msn.com

Quando gioca Sinner a Indian Wells e dove vedere Cobolli, Berrettini e Musetti in tv e streamingQuattro azzurri in campo a Indian Wells: dalle 20 debuttano Berrettini, che sfida Zverev sul Centrale, Cobolli reduce dal successo di Acapulco, contro Kecmanovic, e Musetti contro Fucsovic. Nella nott ... corriere.it

NOTTE AMARA A INDIAN WELLS Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli eliminati al primo turno rispettivamente da Mackenzie McDonald e Rinky Hijikata #Tennis #ATP #IndianWells #TennisParadise #Arnaldi #Maestrelli x.com

Terza giornata a Indian Wells, entrano in gioco le teste di serie. Esordio anche per Musetti e Paolini - facebook.com facebook