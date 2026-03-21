Sinner quando gioca contro Dzumhur a Miami | orario e dove vederla in tv e streaming

Jannik Sinner affronterà Dzumhur a Miami nel torneo Masters 1000. La partita si disputerà in un orario ancora da definire e sarà visibile in diretta sia in tv che in streaming. L'incontro si inserisce nel calendario del torneo statunitense, che si svolge sul cemento della Florida. La sfida rappresenta una delle tappe del percorso del tennista italiano nel torneo.

Jannik Sinner è pronto per il Masters 1000 di Miami dopo il trionfo a Indian Wells su Daniil Medvedev. Con il torneo in Florida, il tennista altoatesino ha un bel feeling. L'obiettivo naturalmente è la vittoria che gli consentirebbe la doppietta dei 1000 statunitensi di marzo (il cosiddetto Sunshine Double), e di accorciare le distanze nel ranking con Carlos Alcaraz. Il cemento di Miami è congeniale al gioco di Jannik che ha alzato il trofeo nel 2024 battendo in finale Dimitrov. L'anno scorso invece non ha partecipato, vista la squalifica di 3 mesi per il caso Clostebol, e trionfare è stato Mensik, vincitore a sorpresa contro Djokovic. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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