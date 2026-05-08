Internazionali Oliynykova contro russi e bielorussi | Dovrebbero essere esclusi

Durante gli Internazionali d’Italia 2026 di Roma, la tennista ucraina ha proposto l’esclusione dei giocatori russi e bielorussi dal circuito, citando la guerra in Ucraina come motivazione. La questione della partecipazione di atleti provenienti da quei paesi era già stata oggetto di discussione in passato, soprattutto dopo l’inizio del conflitto. La proposta di Oliynykova si inserisce in un dibattito più ampio che coinvolge diverse parti del mondo del tennis.

(Adnkronos) – Tennisti russi e bielorussi esclusi dal circuito per la guerra in Ucraina? La proposta, di cui si è già ampliamente discusso in passato fin dallo scoppio del conflitto arriva dagli Internazionali d'Italia 2026 di Roma a firma Oleksandra Oliynykova. La giocatrice ucraina ha usato parole molto dure sul tema, come già fatto in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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