Dopo un periodo di esclusione, nuotatori provenienti da Russia e Bielorussia potranno tornare a gareggiare ufficialmente. La decisione di World Aquatics prevede che questi atleti partecipino con la bandiera del proprio paese e ascoltino il proprio inno nazionale durante le competizioni. La revoca delle sanzioni segna un cambio di approccio nelle regole internazionali del nuoto riguardo alla partecipazione di atleti di queste nazionalità.

La riabilitazione sportiva degli atleti provenienti da Russia e Bielorussia entra in una nuova fase con la decisione di World Aquatics di revocare le sanzioni che limitavano la loro partecipazione. I nuotatori di queste nazioni potranno tornare a competere sotto i propri simboli nazionali, inclusi inni e bandiere, superando lo status di rappresentanti neutrali. Protocolli antidoping e criteri di normalizzazione. Il passaggio alla partecipazione con tratti distintivi non è frutto di un’apertura improvvisa, ma il risultato del rispetto di parametri tecnici estremamente stringenti. Per ottenere la revoca delle restrizioni, gli atleti hanno dovuto superare almeno quattro controlli antidoping consecutivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoto: russi e bielorussi tornano in gara con bandiera e inno

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