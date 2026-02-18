Paralimpiadi russi e bielorussi avranno inno e bandiera
I sei atleti russi e i quattro bielorussi parteciperanno ai Giochi paralimpici di Milano Cortina dal 6 al 15 marzo, portando con sé l'inno nazionale e la bandiera del loro paese. La decisione ha suscitato molte polemiche, poiché gareggeranno sotto insegne ufficiali non ufficiali, indossando divise con i colori nazionali e l’acronimo ‘Rus’ e ‘Blr’. Questa scelta ha diviso opinioni tra chi sostiene il rispetto delle regole e chi si oppone alla presenza di atleti provenienti da nazioni coinvolte nel conflitto.
AGI - I sei atleti russi e i quattro bielorussi prenderanno parte ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina (6-15 marzo) con inno, bandiera, divise ufficiali con i colori nazionali e con l'acronimo 'Rus' e 'Blr'. Il Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) ha confermato che al Comitato paralimpico russo sono stati assegnati sei posti per i Giochi, due nello sci alpino paralimpico (un uomo e una donna), due nello sci di fondo paralimpico (un uomo e una donna) e due nello snowboard paralimpico (entrambi al maschile). Al Comitato paralimpico bielorusso i quattro posti sono tutti per lo sci di fondo (uno maschile e tre femminile). 🔗 Leggi su Agi.it
