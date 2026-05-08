Internazionali Arnaldi esalta Roma | batte De Minaur in rimonta è la rinascita dopo il buio

Matteo Arnaldi, 25 anni di Sanremo, ha ottenuto una vittoria importante agli Internazionali di Roma, sconfiggendo al secondo turno il tennista australiano, numero 8 del mondo. Dopo aver perso il primo set, l’italiano ha vinto il secondo al tie-break e nel terzo ha concluso in suo favore, completando così una rimonta che rappresenta un risultato significativo nel suo percorso nel circuito maschile.

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Che momento per Matteo Arnaldi. Il 25enne di Sanremo firma il primo grande exploit nel tabellone maschile degli Internazionali, battendo al secondo turno l’australiano Alex De Minaur, numero 8 al mondo, con il punteggio di 4-6, 7-6 (5), 6-4. Quasi due ore di tennis di altissimo livello, che hanno esaltato il pubblico di Roma, presente per godersi lo spettacolo sulla terra rossa della BNP Paribas Arena. Arnaldi ha vinto in rimonta, senza mai mollare, giocando un punto dopo l’altro. Questo successo è il simbolo della sua rinascita dopo un lungo periodo di buio. Il sanremese nel 2023 era stato l’artefice insieme a Jannik Sinner della conquista della prima Coppa Davis azzurra di questo triennio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Internazionali, Arnaldi esalta Roma: batte De Minaur in rimonta, è la rinascita dopo il buio Notizie correlate Internazionali Roma 2026, Arnaldi fa l’impresa: l’azzurro batte in tre set De MinaurMatteo Arnaldi artefice insieme a Jannik Sinner della conquista della Coppa Davis nel 2023, approda al terzo turno degli Internazionali Roma 2026... Leggi anche: LIVE Internazionali d'Italia: alle 11 si parte con Arnaldi-De Minaur. Djokovic nel pomeriggio, Musetti serale Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Internazionali, Berrettini esalta Sinner: Come avete potuto parlare di crisi?; LIVE Arnaldi-De Minaur ATP Roma 2026 in DIRETTA | braccio sciolto senza nulla da perdere; Arnaldi-De Minaur oggi in tv ATP Roma 2026 | orario programma streaming; LIVE Arnaldi-De Minaur ATP Roma 2026 in DIRETTA | serve un’impresa contro l’australiano. Internazionali Roma 2026, Arnaldi fa l’impresa: l’azzurro batte in tre set De MinaurMatteo Arnaldi artefice insieme a Jannik Sinner della conquista della Coppa Davis nel 2023, approda al terzo turno degli Internazionali Roma 2026 battendo in ... lapresse.it Internazionali, il ritorno dagli inferi di Arnaldi: la rimonta fa impazzire Roma. De Minaur furioso, racchetta spaccataInternazionali d'Italia, il ritorno dagli inferi di Arnaldi: la rimonta fa impazzire Roma. De Minaur furioso, racchetta spaccata ... sport.virgilio.it Prizmic-Djokovic diretta: segui live la sfida degli Internazionali di Roma facebook Quando e dove vedere l'esordio di Sinner agli Internazionali BNL d'Italia 2026 ift.tt/CKcWSFh x.com