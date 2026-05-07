Lazio maglia speciale per Paul | il regalo agli Internazionali

Il tennista americano, in gara agli Internazionali d’Italia 2026, ha ricevuto oggi una maglia ufficiale della Lazio, club di cui si è dichiarato appassionato tifoso. La maglia è stata consegnata come regalo in occasione dell’evento. La divisa speciale è stata mostrata pubblicamente durante una cerimonia organizzata nel contesto della manifestazione. L’atleta ha indossato la maglia in presenza di alcuni rappresentanti del club e dei media.

(Adnkronos) – Maglia della Lazio per Tommy Paul. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista americano, impegnato agli Internazionali d'Italia 2026, ha ricevuto la divisa ufficiale del club biancoceleste, di cui si è sempre dichiarato grande tifoso. Una delegazione della Lazio è arrivata al Foro Italico e ha incontrato Paul per consegnargli una maglia speciale, ovvero. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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