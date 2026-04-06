Nel torneo ATP 250 di Houston, Tommy Paul ha vinto il suo primo titolo in carriera. Durante la finale, ha recuperato da una situazione difficile, annullando tre match point e portando a casa la vittoria. La partita si è conclusa con il suo successo in tre set, dopo un match combattuto che ha visto il tennista statunitense superare l’avversario nel terzo e decisivo parziale.

Lo statunitense Tommy Paul conquista il titolo nel tabellone di singolare dell’ ATP 250 di Houston, in Texas (USA): il numero 4 del seeding annulla 3 championship point all’ argentino Roman Andres Burruchaga e lo batte in tre set con lo score di 6-1 3-6 7-5 dopo due ore e 42 minuti di aspra battaglia. Nel primo set non c’è storia: Paul vince 12 dei primi 14 punti giocati e vola sul 3-0 non pesante, poi nel quarto game, alla terza occasione, strappa ancora la battuta all’avversario. Lo statunitense risale dal 15-40 nel quinto gioco e vola sul 5-0, e poi ha anche la palla per il 6-0, ma non la sfrutta. La chiusura, rinviata di pochi minuti, arriva al terzo set point complessivo, nel settimo game, per il 6-1 in 41?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Houston 2026, Tommy Paul annulla tre championship point e conquista il titolo!

Leggi anche: ATP Houston 2026, Tommy Paul sfiderà Roman Andres Burruchaga in finale

ATP Houston 2026, Ben Shelton e Tommy Paul approdano ai quarti di finaleLa testa di serie numero uno Ben Shelton ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione sulla terra battuta, superando nella nottata italiana il...

Temi più discussi: Houston abbiamo un problema: bomba d'acqua e campo allagato! VIDEO; ATP Houston 2026, Ben Shelton e Tommy Paul approdano ai quarti di finale; Live Tomás Etcheverry - Tommy Paul - Houston Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 03/04/2026; Favoriti, calendario e copertura TV del torneo ATP Houston 2026.

ATP 250 Houston 2026: Paul salva tre match point e si prende il titolo, Burruchaga koIl tennista statunitense conquista il quinto titolo in carriera e vince per la prima volta un torneo sulla terra battuta ... spaziotennis.com

Atp Houston - Tommy Paul cancella tre match point a Burruchaga e conquista il titoloRoman Andres Burruchaga è andato a un passo dal vincere il suo primo titolo Atp a Houston. Ma alla fine Tommy Paul numero 4 del torneo ha sconfitto il numero 77 del mondo annullando 3 match point. Pun ... tennisworlditalia.com

Houston incorona Tommy Paul Bogotà premia Marie Bouzkova La settimana si chiude così: con due campioni in festa sulla terra rossa facebook

Tommy Paul vince il derby statunitense contro Tiafoe e vola in finale a Houston x.com