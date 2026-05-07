Internazionali d' Italia 2026 gli azzurri in campo oggi Berrettini subito ko
Oggi si sono svolti diversi incontri degli italiani agli Internazionali d'Italia 2026. Tra questi, la partita di Matteo Berrettini si è conclusa con una sconfitta precoce, mentre altri giocatori hanno portato avanti i loro match. La giornata è stata caratterizzata da diverse sfide, con alcuni tennisti italiani che sono ancora in corsa e altri invece già eliminati. La competizione continua con numerosi incontri in programma nelle prossime ore.
Roma, 7 maggio 2026 - Giornata ricca, quella odierna, per quanto concerne il programma degli azzurri in campo agli Internazionali d'Italia. Anche perché, a causa della pioggia di ieri, restano da recuperare (a partire dalle 12 circa) le partite di Federico Cinà e di Noemi Basiletti: il primo è pronto a sfidare il belga Alexander Blockx, mentre il match fra classe 2006 e l'australiana Ajla Tomljanovic riprenderà dal 5-3 in favore della nostra portacolori. Tabellone maschile: Berrettini ko. Per quanto concerne il tabellone maschile, parte male Matteo Berrettini. Il romano è stato battuto sul Centrale dall'australiano Alexei Popyrin 6-2 6-3, in un'ora e 29 minuti di gioco, ed è fuouori dai 100.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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