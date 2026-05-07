Oggi si sono svolti diversi incontri degli italiani agli Internazionali d'Italia 2026. Tra questi, la partita di Matteo Berrettini si è conclusa con una sconfitta precoce, mentre altri giocatori hanno portato avanti i loro match. La giornata è stata caratterizzata da diverse sfide, con alcuni tennisti italiani che sono ancora in corsa e altri invece già eliminati. La competizione continua con numerosi incontri in programma nelle prossime ore.

Roma, 7 maggio 2026 - Giornata ricca, quella odierna, per quanto concerne il programma degli azzurri in campo agli Internazionali d'Italia. Anche perché, a causa della pioggia di ieri, restano da recuperare (a partire dalle 12 circa) le partite di Federico Cinà e di Noemi Basiletti: il primo è pronto a sfidare il belga Alexander Blockx, mentre il match fra classe 2006 e l'australiana Ajla Tomljanovic riprenderà dal 5-3 in favore della nostra portacolori. Tabellone maschile: Berrettini ko. Per quanto concerne il tabellone maschile, parte male Matteo Berrettini. Il romano è stato battuto sul Centrale dall'australiano Alexei Popyrin 6-2 6-3, in un'ora e 29 minuti di gioco, ed è fuouori dai 100.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Internazionali d'Italia 2026, gli azzurri in campo oggi. Berrettini subito ko

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