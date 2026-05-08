Internazionali di tennis in campo i ' big' | Djokovic e Musetti Attesa per Jodar

Gli Internazionali BNL d’Italia di tennis sono iniziati e sul campo sono scesi alcuni dei giocatori più noti, tra cui Djokovic e Musetti. La competizione è in pieno svolgimento e i match sono stati già avviati. Oggi si attende anche l’ingresso in gara di Jodar, un altro atleta che partecipa al torneo. Le partite continuano con diversi incontri programmati nel programma di giornata.

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AGI – Gli Internazionali BNL d’Italia di tennis entrano nel vivo. Dopo aver scaldato i motori ieri con Matteo Berrettini (eliminato) e Jasmine Paolini (passaggio del turno col brivido) su tutti, oggi entrano in campo le teste di serie del tabellone maschile: 32 incontri in programma sui 7 campi di gara. In campo Iga Swiatek (n.3 WTA), Alexander Zverev (n.3 ATP), Novak Djokovic (n.4 ATP), ma anche gli italiani Lorenzo Musetti (n.10 ATP) e Matteo Arnaldi (n.80 ATP), oltre al nome nuovo del tennis mondiale, il 19enne spagnolo di Rafael Jodar (n.34 ATP). I primi tre sono impegnati sul Campo Centrale a partire dalle 11.00 rispettivamente contro Caty McNally (n.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Internazionali di tennis, in campo i 'big': Djokovic e Musetti. Attesa per Jodar Notizie correlate Leggi anche: Internazionali, Swiatek, Djokovic, Zverev, Jodar, Musetti e gli altri azzurri: il programma di oggi Internazionali Roma: Sinner lontano da Djokovic e Musetti? Cosa scoprirai Chi sono gli avversari che ostacoleranno il percorso di Sinner? Come influenzerà questo tabellone la gestione fisica dei giocatori?... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Internazionali d'Italia 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; Sito Istituzionale | Internazionali di tennis: sorteggio del tabellone a Piazza del Popolo; Internazionali BNL d'Italia 2026: date, calendario, protagonisti e dove vedere il torneo di Roma; Internazionali: tutti gli italiani in campo oggi a Roma. Internazionali di Roma 2026: dove vedere il torneo in tv e streaming (anche gratis)Roma torna capitale del grande tennis con gli Internazionali BNL d’Italia 2026, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Tra campioni come Jannik ... funweek.it Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari 8 maggio, ordine di gioco, partita su TV8 in chiaroForse, se un consiglio va dato, il giorno migliore per gli Internazionali d'Italia nella loro attuale versione può essere il venerdì della prima ... oasport.it Quando e dove vedere l'esordio di Sinner agli Internazionali BNL d'Italia 2026 ift.tt/CKcWSFh x.com #Roma- Internazionali di tennis: i ragazzi di Caivano al Foro Italico. #SportNews #Tennis #Internazionali #Ragazzi #FiammeOro #NanoTV Leggi qui l'articolo: https://www.nanotv.it/2026/05/08/internazionali-i-ragazzi-di-caivano-al-foro-italico/ - facebook.com facebook