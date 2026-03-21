Carlos Alcaraz doma Joao Fonseca e approda al terzo turno a Miami

Carlos Alcaraz ha battuto Joao Fonseca e si è qualificato per il terzo turno del torneo di Miami. La partita si è conclusa con la vittoria dello spagnolo, che ha mostrato attenzione nel gestire i punti chiave del match. Alcaraz continua così la sua corsa nel torneo statunitense, mentre Fonseca si ferma al primo turno.

Giocare al meglio i punti importanti: è questa una delle qualità decisive per fare la differenza. Nel tennis, infatti, traccia una linea di demarcazione netta tra un campione e chi ambisce agli stessi traguardi. Era già stato questo fattore a risultare determinante nella sfida di Indian Wells tra Jannik Sinner e Joao Fonseca, a favore dell’italiano, e lo è stato anche nella notte italiana nel match di secondo turno del Masters 1000 di Miami tra il brasiliano e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il murciano (n.1 del mondo) si è imposto con un doppio 6-4 in 1 ora e 35 minuti di gioco sul verdeoro (n.39 ATP). Una partita indirizzata dai break in avvio di set conquistati da “Carlitos”, cinico nella gestione degli scambi sul cemento dell’ Hard Rock Stadium. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz doma Joao Fonseca e approda al terzo turno a Miami Articoli correlati Leggi anche: Miami Open 2026, Carlos Alcaraz debutta contro João Fonseca: sfida da seguire nella notte italiana João Fonseca non giocherà il 1° turno a Miami oggi: una situazione particolare e Alcaraz può sorridereLa pioggia continua a condizionare pesantemente il programma del torneo di Miami, diventando fin qui la vera protagonista della settimana. Approfondimenti e contenuti su Carlos Alcaraz Temi più discussi: Carlos Alcaraz doma Joao Fonseca e approda al terzo turno a Miami; Alcaraz, oggi la prima contro Fonseca: Devo essere un passo avanti; Fonseca a Miami: dopo Sinner, arriva il test Alcaraz?; Alcaraz con la maglia del Brasile, Fonseca lo stuzzica: La fa solo per il pubblico. Oggi lo scontro anche in campo. Alcaraz con la maglia del Brasile, Fonseca lo stuzzica: La fa solo per il pubblico. Oggi lo scontro anche in campoIl brasiliano allo spagnolo: L'hai fatto solo per il pubblico. Oggi lo scontro in campo al Masters 1000 di Miami ... ilfattoquotidiano.it Carlos Alcaraz parla di Joao Fonseca prima della super sfida a MiamiIl tennista spagnolo difende anche il tour sudamericano ... msn.com Il finalista Wimbledon 2021 affronta Bublik. Esordio complicato per Carlos Alcaraz contro Joao Fonseca facebook Una semplice partita di golf Carlos Alcaraz x.com