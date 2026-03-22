Jannik Tennis Miami | Sinner domina Dzumhur e approda al terzo turno

Jannik Sinner ha battuto Damir Dzumhur con un punteggio di 6-3, 6-3 nel secondo turno del Miami Open. La partita si è conclusa con una vittoria netta per il tennista italiano, che ha così raggiunto il terzo turno del torneo.

Prestazione convincente per Jannik Sinner che supera Damir Dzumhur con un netto 6-3, 6-3 nel secondo turno del Miami Open, conquistando così l’accesso al terzo turno del torneo. Jannik Sinner batte Damir Dzumhur in un match durato un’ora e dodici minuti. Durante la partita l’azzurro ha mostrato grande solidità soprattutto al servizio, elemento chiave che ha permesso all’altoatesino di gestire senza particolari difficoltà i momenti più delicati dell’incontro. Sinner ha messo in campo il 64% di prime palle, ottenendo un impressionante 90% di punti vinti su questa fondamentale, perdendone soltanto tre su ventinove. Numeri che raccontano chiaramente il dominio dell’italiano nei propri turni di battuta. 🔗 Leggi su Sportface.it

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