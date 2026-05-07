Matteo Berrettini eliminato il romano esce al primo turno degli Internazionali BNL d' Italia

Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista romano è stato sconfitto dall’australiano Popyrin, numero 60 del ranking ATP. La sconfitta rappresenta un'uscita precoce dal torneo, cosa che non accadeva dal 2017, e segna la fine della sua partecipazione alla manifestazione al Foro Italico.