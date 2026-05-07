Matteo Berrettini eliminato il romano esce al primo turno degli Internazionali BNL d' Italia
Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista romano è stato sconfitto dall’australiano Popyrin, numero 60 del ranking ATP. La sconfitta rappresenta un'uscita precoce dal torneo, cosa che non accadeva dal 2017, e segna la fine della sua partecipazione alla manifestazione al Foro Italico.
Matteo Berrettini è fuori dagli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista romano è stato infatti sconfitto al primo turno (cosa che non succedeva dal 2017, ndr) dall’australiano Popyrin (numero 60 del ranking ATP) e chiude anticipatamente la sua avventura al torneo del Foro Italico. Il primo set.🔗 Leggi su Romatoday.it
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