Matteo Berrettini eliminato il romano esce al primo turno degli Internazionali BNL d' Italia

Da romatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista romano è stato sconfitto dall’australiano Popyrin, numero 60 del ranking ATP. La sconfitta rappresenta un'uscita precoce dal torneo, cosa che non accadeva dal 2017, e segna la fine della sua partecipazione alla manifestazione al Foro Italico.

Matteo Berrettini è fuori dagli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista romano è stato infatti sconfitto al primo turno (cosa che non succedeva dal 2017, ndr) dall’australiano Popyrin (numero 60 del ranking ATP) e chiude anticipatamente la sua avventura al torneo del Foro Italico. Il primo set.🔗 Leggi su Romatoday.it

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