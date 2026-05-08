Il ministro della Giustizia ha dichiarato che è necessario un approfondimento tecnico, basato sui dati disponibili, prima di modificare le norme attuali sulle intercettazioni. Ha aggiunto che si terrà un confronto con il responsabile dell’Autorità di controllo, per valutare eventuali miglioramenti alla normativa. La discussione si concentrerà su come rivedere le restrizioni, ma solo dopo aver analizzato attentamente le informazioni raccolte.

“Un adeguato approfondimento tecnico “, basato sui dati, “sul quale costruire un’ipotesi di affinamento della normativa vigente”. Carlo Nordio apre, almeno all’apparenza, a rivedere la stretta del governo sulle intercettazioni dopo l’allarme del procuratore nazionale Antimafia Gianni Melillo. Lo scorso 20 aprile, il capo della super-procura di via Giulia aveva scritto al Guardasigilli, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e alla presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, segnalando l’effetto “ grave e allarmante ” della norma, introdotta dalla maggioranza nel 2023, che vieta ai magistrati di usare i nastri come prova in procedimenti diversi da quelli per cui sono stati autorizzati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Intercettazioni, Nordio apre (a metà) a Melillo: “Confronto tecnico per rivedere la stretta, ma prima servono i dati”

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