Inter Women mercato vicino il colpo a zero dallo Sporting | c’è Raphino

L'Inter Women sta lavorando per rinforzare la rosa e potrebbe presto concludere un accordo con un'italiana proveniente dallo Sporting. La trattativa riguarda un trasferimento a parametro zero e la società nerazzurra è al lavoro per definire i dettagli. La giocatrice è nota nel calcio femminile e il club continua a cercare opportunità sul mercato per rafforzare la squadra.

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