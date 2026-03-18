Champions League rimpianto Inter | il Bodo si fa rimontare dallo Sporting

Nella partita di Champions League, il BodoGlimt ha subito una rimonta dallo Sporting Lisbona. La squadra norvegese ha inizialmente condotto, ma alla fine ha perso il vantaggio e ha visto lo Sporting pareggiare e superarla. La sfida si è conclusa con un risultato che ha lasciato delusione tra i tifosi dell’Inter, che avevano seguito con attenzione la partita.

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