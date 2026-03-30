L’Inter ha manifestato interesse per il portiere della Roma, Mile Svilar, come possibile sostituto di Sommer. La società nerazzurra sta valutando questa opzione nel mercato dei trasferimenti, mentre la Roma potrebbe ricevere un'offerta per il suo giocatore. La trattativa si svolge senza che siano stati ancora annunciati dettagli ufficiali o accordi tra le parti coinvolte.

L’ Inter mette nel mirino Mile Svilar, individuando nel portiere della Roma il profilo ideale per il dopo-Sommer. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la dirigenza nerazzurra ha inserito il classe ’99 in una prestigiosa “shortlist” che comprende anche Guglielmo Vicario e Andriy Lunin, confermando la volontà di investire su un numero uno di respiro internazionale. Arrivato nella Capitale a parametro zero dal Benfica nel 2022, Svilar ha completato un percorso di crescita verticale: dopo l’esplosione nella stagione 202425 — chiusa con numeri da top europeo ( 77% di parate e 16 clean sheet ) — il portiere serbo si sta confermando un muro invalicabile anche nell’annata corrente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Inter, tentazione Svilar: Marotta sfida la Roma per il dopo Sommer

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