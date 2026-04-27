L'Inter ha raggiunto un accordo con il portiere, mentre continua a valutare la possibilità di affidare il ruolo di titolare a Martinez. La società sta considerando diverse opzioni per completare il reparto tra i pali, mantenendo aperte le discussioni su più profili. Le decisioni definitive dipenderanno dai prossimi incontri e dalle valutazioni tecniche. Nessun annuncio ufficiale è stato ancora comunicato.

di Alberto Petrosilli Vicario Inter, i nerazzurri hanno trovato l’intesa con il portiere ma stanno valutando anche di procedere con Martinez come primo. L’ Inter inizia a delineare le strategie per la porta del futuro. Arrivano importanti aggiornamenti da Matteo Moretto sulle manovre per la successione di Sommer, con un intreccio che coinvolge nomi di altissimo profilo. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Vicario Inter, c’è l’intesa: accordo raggiunto con il portiere, ora serve il via libera del Tottenham. Secondo l’esperto di mercato, i nerazzurri avrebbero già trovato un terreno comune con Guglielmo Vicario. L’ex portiere dell’Empoli è l’obiettivo numero uno per difendere i pali dell’Inter nel 2027, ma l’operazione resta complessa a causa della distanza con il Tottenham.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Vicario Inter, c’è l’intesa: accordo raggiunto con il portiere ma proseguono le valutazioni su Martinez

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: E se Martinez restasse? Tra Sommer, Vicario e... la Coppa, l'Inter rivaluta il futuro di Pepo; Ts – Inter, super Martinez: ma nel futuro c’è Vicario. Su Sommer e Filip Stankovic…; CdS - Vicario-Inter? C'è un problema di budget: nerazzurri su un altro nome (come la Juve); Vicario-Inter, gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa da Fabrizio Romano.

ESCLUSIVA FCINTER1908 – Vicario/Martinez, si riapre tutto. E lo spagnolo fa sapere…Uno dei primi nodi da sciogliere per l'Inter, in vista della prossima stagione, è quello del portiere. I nerazzurri devono capire cosa fare ... fcinter1908.it

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PEPO-INTER, NON È FINITA! Accordo con Vicario c'è, manca quello con il Tottenham, ma l'Inter sta facendo valutazioni interne su Martinez. Martinez l'anno prossimo vuole fare il titolare, l'Inter non lo sta scartando per il futuro nemmeno per un - facebook.com facebook

Guarro - #Inter, l’accordo con #Vicario c’è ma su #Martinez non è ancora detta l’ultima parola. A bocce ferme ci sarà un altro confronto tra le parti e si deciderà se sarà il caso di investire 20 milioni per un nuovo portiere o se invece proseguire con lo spagnolo ti x.com