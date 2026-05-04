Milano si è svegliata con i colori nerazzurri dopo la vittoria dello scudetto dell'Inter, ottenuta con un risultato di 2-0 contro il Parma. La festa dei tifosi è continuata dalla zona dello stadio San Siro fino al Duomo, con la città che ha mantenuto viva l’atmosfera di celebrazione durante tutta la notte. La squadra ha conquistato il titolo di campione d’Italia, confermando il successo in questa stagione.

(Adnkronos) – Milano si era già svegliata nerazzurra. Dallo stadio San Siro al Duomo, tutta la notte sarà accompagnata dagli stessi colori dopo lo scudetto vinto dall’Inter grazie al 2-0 di oggi, domenica 3 maggio, contro il Parma. In Piazza Duomo, tra le guglie illuminate e tante vetrine ancora accese, prende forma la festa dei campioni d’Italia. Con migliaia di tifosi piombati da una parte e dall’altra della città (a cominciare dallo stadio San Siro) per festeggiare il ventunesimo scudetto. Le prime bandiere si erano viste già nel pomeriggio. Al triplice fischio, sono diventate una marea. A sventolarle famiglie al completo, nonni con i nipotini muniti di sciarpa e maglietta, gruppi di amici con un’unica passione in comune.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

INTER-Como 3-2 Rimonta PAZZA + Scudetto 21 | San Siro & Duomo Cinematic

Notizie correlate

Leggi anche: Festa nerazzurra a San Siro. L’Inter supera il Parma 2-0 ed è campione d’Italia

Leggi anche: Inter, un'altra notte indimenticabile: dal boato di San Siro alla conquista di piazza Duomo, la gioia per uno scudetto da romanzo

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: L’Inter è campione d’Italia, a San Siro e a Milano esplode la festa Scudetto. FOTO; Inter campione d’Italia, da San Siro al Duomo la notte di festa dei tifosi - Video; Inter, scudetto a San Siro 37 anni dopo: il piano per la festa nerazzurra; Serie A, domenica sera l’Inter festeggia il 21° scudetto se….

Inter campione d’Italia per la 21ª volta! Chivu vince lo Scudetto dopo un campionato stradominatoL'Inter è campione d'Italia 2025-2026, quello cucito sulla maglia oggi è il 21° scudetto. La squadra di Chivu (primo trionfo da allenatore debuttante sulla panchina di una big) lo ha conquistato a San ... fanpage.it

Serie A, l’Inter è campione d’Italia: esplode la festa a San Siro e a Milano, i nerazzurri conquistano il 21° scudettoThuram sblocca la partita nel recupero del primo tempo, Mkhitaryan la chiude: l’Inter batte il Parma e fa partire la festa scudetto con tre giornate d'anticipo ... affaritaliani.it

Celebrations at the San Siro and the Piazza del Duomo as Inter Milan celebrate their 21st Serie A title x.com

Pio Esposito luce a San Siro: dal primo gol con l’Inter contro il fratello Sebastiano al colpo scudetto - facebook.com facebook