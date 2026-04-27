Penalizzazione e retrocessione | inchiesta Rocchi cosa rischia l’Inter in caso di frode sportiva

Un'indagine riguarda il club di calcio per presunte irregolarità sportive, con ipotesi di frode. La procura ha aperto un’inchiesta e sta verificando eventuali comportamenti illeciti. Prima di una partita importante, un dirigente ha dichiarato che la squadra ha sempre operato con correttezza, rifiutando ogni coinvolgimento con arbitri o pratiche scorrette. La situazione potrebbe portare a sanzioni, inclusa la penalizzazione o la retrocessione, se le accuse venissero confermate.

Marotta prima della gara col Torino: “Abbiamo agito sempre con correttezza e non abbiamo arbitri sgraditi” Ma cosa rischierebbe l’Inter qualora le venisse davvero contestato il reato di frode sportiva in concorso con il designatore Rocchi? A questa domanda ha risposto l’avvocato Grassani, esperto in diritto sportivo. “Penalizzazione e retrocessione”: inchiesta Rocchi, cosa rischierebbe l’Inter (AnsaFotoAI) – Calciomercato.it “In caso di responsabilità, ci sarebbero conseguenze gravi: per i tesserati il minimo è 4 anni di squalifica – le parole di Grassani nell’intervento a ‘Dazn’ – Per i club si va da 3 punti di penalizzazione alla retrocessione all’ultimo posto in classifica.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Panoramica sull’argomento

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