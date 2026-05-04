Come al Milan nel 2006 | inchiesta Rocchi cosa rischia l’Inter

Un'inchiesta riguarda l’Inter e le possibili implicazioni legali legate a episodi accaduti negli anni passati. La vicenda viene paragonata a quella del Milan nel 2006, quando si trattò di questioni giudiziarie che coinvolsero il club. Secondo quanto si apprende, se una delle persone coinvolte avesse commesso illeciti, non ci sarebbero ripercussioni sulla revoca di titoli vinti in passato. Le indagini sono in corso e si attendono sviluppi ufficiali.

“Se Schenone avesse commesso qualcosa di illecito, ai nerazzurri non verrebbe revocato lo Scudetto di quest’anno” Ma cosa rischia l’Inter per l’ inchiesta Rocchi che vede ‘coinvolto’, seppur indirettamente (non è indagato e il nome spunta fuori in una conversazione tra lo stesso Rocchi e un altro esponente del mondo arbitrale), il proprio Club Referee Manager Schenone? “ Se fosse provata la sua responsabilità – scrive su X l’avvocato Michele La Francesca – l’Inter potrebbe escludere o attenuare la sua di responsabilità qualora venissero riconosciuti i requisiti di adozione, idoneità, efficacia ed effettivo funzionamento del modello organizzativo”.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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