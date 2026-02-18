Con l’algoritmo crea dipendenza nei minori a scopo di lucro | il primo processo contro Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg è chiamato a rispondere in tribunale per aver creato un algoritmo che, secondo l’accusa, induce dipendenza nei minori a scopo di lucro. La causa mette sotto accusa il modo in cui Meta ha sviluppato piattaforme come Facebook e Instagram, progettate per mantenere gli utenti incollati. Durante il processo, un testimone esperto ha evidenziato come queste applicazioni puntino a catturare l’attenzione dei giovani, anche con contenuti che possono danneggiarli. La vicenda si svolge davanti a dodici giudici, in un procedimento che potrebbe cambiare le regole del settore.

Un aula di tribunale, dodici giurati e un testimone d’eccellenza, Mark Zuckerberg. Il fondatore di Meta – che tra i suoi prodotti include Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp e Oculus – sale oggi sul banco dei testimoni per affrontare quello che gli analisti definiscono un processo “spartiacque” per l’intera Silicon Valley. Il Ceo della Big tech, 41 anni, dovrà rispondere di fronte a una giuria popolare di un’accusa pesantissima: aver deliberatamente progettato le sue piattaforme, Instagram e Facebook, per creare dipendenza nei minori a scopo di lucro. Sebbene il fondatore di Facebook sia abituato ai confronti pubblici, questa testimonianza segna un punto di svolta legale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Con l’algoritmo crea dipendenza nei minori a scopo di lucro”: il primo processo contro Mark Zuckerberg Processo ai social, Zuckerberg sul banco dei testimoni: creano dipendenza nei minori?Mark Zuckerberg si trova sul banco dei testimoni in un processo in California, accusato di aver contribuito alla dipendenza dei giovani dai social network. TikTok crea dipendenza ai bambini? Il colosso cinese patteggia con gli accusatori per evitare un processo negli UsaLa società cinese ByteDance, madre di TikTok, ha pattuito con gli accusatori negli Stati Uniti. How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Creatività e Intelligenza artificiale: la lezione di Leone XIV - Arte powered by AI; L'AI sta distruggendo la ricerca? Il caso dei fondi pubblici chiesti con studi inesistenti; Reno Brandoni La musica nasce dove deve nascere; Trasformo in sogni i luoghi abbandonati, la fotografa Eleonora Costi e l’IA che ricrea il passato. Con l’algoritmo crea dipendenza nei minori a scopo di lucro: il primo processo contro Mark ZuckerbergIl fondatore di Meta testimonia nel caso Kaley G.M., un processo che potrebbe cambiare il futuro della Silicon Valley ... ilfattoquotidiano.it L’algoritmo ci apparecchia la tavola: perché mangiamo tutti la stessa cosa nello stesso momentoDai trend virali alla nostalgia prefabbricata: come l’algoritmo crea unione a tavola e influenza cosa mangiamo, anche in Italia. openmag.it Stando alle indiscrezioni raccolte dal New York Times, l'azienda di Mark Zuckerberg si prepara a lanciare Name Tag, una nuova e controversa funzione dei suoi occhiali smart in grado di identificare le persone in tempo reale facebook