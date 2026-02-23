Ungheria campagna elettorale tra deepfake e ‘fight club’ sui social

Orbán ha avviato una campagna di diffamazione usando deepfake e contenuti manipolati sui social, nel tentativo di screditare Péter Magyar, candidato dell’opposizione. La strategia mira a influenzare l’opinione pubblica e a indebolire la candidatura avversaria. Nei giorni scorsi, sono circolati video falsi che mostrano Magyar in situazioni compromettenti, creando confusione tra gli elettori. Questa tattica si inserisce in un clima di crescente tensione elettorale.

Budapest, 23 febbraio 2026 – Orbán, al potere da 15 anni, ha lanciato una campagna diffamatoria basata sull’intelligenza artificiale contro il candidato dell’opposizione Péter Magyar, nel tentativo di screditarlo nella corsa alla guida del governo. Il partito di Orbán, Fidesz, si è inoltre dotato di una rete digitale di sostenitori su Facebook, accessibile solo su invito e ribattezzata ‘fight club’ – sfruttando la portata della piattaforma, soprattutto tra gli elettori più anziani, per amplificare disinformazione anti-UE e anti-Ucraina con l’obiettivo di costruire una narrazione vincente. Sebbene le nuove norme sulla pubblicità politica siano entrate in vigore lo scorso ottobre – spingendo Meta e Google a sospendere tali annunci nell’Unione europea – attori filogovernativi hanno continuato a sfruttare le lacune nelle politiche delle piattaforme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Perché il video di ‘Bologna città disgustosa’ è diventato virale sui social? C’entra la campagna elettoraleIl video intitolato ‘Bologna città disgustosa’ è diventato virale sui social perché mostra immagini di senzatetto, mozziconi di sigarette abbandonati e portici sporchi.

Ungheria: Magyar lancia la campagna elettorale anti-OrbánIn Ungheria, Peter Magyar ha avviato la campagna elettorale contro Viktor Orbán, perché vuole sfidare il governo di destra alle prossime elezioni.

