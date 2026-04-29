Fake insulti e bodyshaming | il volto più miserabile della campagna elettorale a Montemesola

Durante la campagna elettorale a Montemesola, sono stati segnalati diversi episodi di insulti, bodyshaming e commenti offensivi sui social media. Numerosi utenti hanno utilizzato account anonimi per rivolgere parole dure e gratuite, contribuendo a creare un clima di tensione e aggressività. La situazione ha attirato l’attenzione locale, evidenziando come il confronto politico si sia spostato su piattaforme digitali caratterizzate da comportamenti poco rispettosi.

Tarantini Time Quotidiano La campagna elettorale a Montemesola rischia di trasformarsi nell’ennesima discarica social dove il confronto politico lascia spazio all’insulto, alla vigliaccheria dell’anonimato e alla violenza verbale più miserabile. Da settimane assistiamo a uno spettacolo indegno. Prima le “galline”, poi “Zorro”, infine i vari “signor Carlo”, che di signore non hanno assolutamente nulla. Dietro questi pseudonimi si consuma il peggio della politica da tastiera: bodyshaming, derisione personale, attacchi volgari rivolti persino a una candidata al consiglio comunale, colpita non per idee o programmi, ma per il suo aspetto fisico. È il livello più basso della discussione pubblica.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Fake, insulti e bodyshaming: il volto più miserabile della campagna elettorale a Montemesola Notizie correlate Guardiagrele, il candidato sindaco Della Pelle apre la campagna elettoraleÈ partita da Piazza Santa Maria Maggiore la campagna elettorale della lista Grande Guardiagrele – Della Pelle Sindaco, in vista delle elezioni... Randagismo e periferie, il tema dimenticato della campagna elettorale: la riflessione di un cittadino"In queste settimane di programmi, rendering di grandi opere e dibattiti accesi sul futuro di Reggio Calabria, c’è un silenzio assordante che avvolge... Panoramica sull’argomento Lite nella casa del Grande Fratello Vip: accuse di sfortuna e bodyshamingAl’interno del Grande Fratello Vip una discussione tra Alessandra Mussolini e Renato Biancardi su presunte «energie negative» e insulti al fisico ha acceso i social e portato a una segnalazione alla p ... notizie.it Insulti sul web e profili fakeLo so, alla fine ci caschiamo un po’ tutti. Non resistiamo alla tentazione di leggerli, i commenti. Nella mia esperienza, i più livorosi non sono le persone normali. Le persone normali usano i social ... iodonna.it