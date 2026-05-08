Insula il festival di cortometraggi porta la Sicilia nel mondo | prima tappa del tour a Palermo

Il festival di cortometraggi “Insula” inizia il suo tour a Palermo, portando le immagini della Sicilia oltre i confini nazionali. Dopo sei edizioni a Catania e un primo tour in Italia nel 2025, nel 2026 il progetto si espande in Europa con quattro tappe in altre città del continente. La manifestazione si concentra su produzioni cinematografiche che rappresentano l’isola e la sua cultura.

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