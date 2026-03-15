Instagram ha annunciato che eliminerà la crittografia end-to-end nei messaggi privati, una modifica che riguarda direttamente la protezione dei contenuti scambiati tra utenti. La decisione interessa tutte le conversazioni inviate attraverso la piattaforma, segnando un cambiamento nel modo in cui i messaggi vengono gestiti e accessibili agli operatori di Instagram. La modifica entrerà in vigore a breve, senza specificare ulteriori dettagli sui tempi.

Piccola ma significativa novità in arrivo su Instagram che riguarda la sicurezza dei messaggi privati. La società madre Meta Platforms ha deciso di interrompere il supporto alla crittografia end-to-end nei messaggi diretti della piattaforma. La funzione verrà disattivata ufficialmente a partire dall’8 maggio 2026. L’annuncio è comparso in un aggiornamento pubblicato nella pagina di assistenza del social network, dove viene spiegato che la tecnologia non sarà più disponibile per le chat private. In realtà il cambiamento non dovrebbe avere un impatto particolarmente rilevante per la maggior parte degli utenti. La crittografia end-to-end nei messaggi di Instagram è rimasta per anni in fase sperimentale e non è mai diventata un elemento centrale dell’esperienza di messaggistica sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Instagram dirà addio alla crittografia end-to-end nei messaggi privati

Articoli correlati

Tiktok rifiuta la crittografia end-to-end nei messaggi direttiQuesto testo sintetizza la posizione ufficiale di TikTok sulla sicurezza dei messaggi privati e sulla possibile introduzione della cifratura...

TikTok scarta la crittografia end-to-end: rischio privacyLa decisione di TikTok di non implementare la crittografia end-to-end nei messaggi diretti segna una frattura netta rispetto agli standard del...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Instagram dirà

Discussioni sull' argomento Instagram dice addio alla crittografia: i tuoi messaggi sono a rischio, ecco cosa devi fare; Instagram dice addio ai messaggi criptati: cosa cambia davvero per gli utenti; Michele Bravi dice addio alla Signora Longari; Kyle Walker dice addio alla nazionale inglese: 'È stato un viaggio travolgente'. Video.

Instagram dice addio alla crittografia: i tuoi messaggi sono a rischio, ecco cosa devi fareInstagram rimuoverà la crittografia end-to-end dai messaggi dall'8 maggio 2026. Avete poco tempo per recuperare chat e foto prima che vadano perse. tech.everyeye.it

Michele Bravi dice addio alla Signora Longari su Instagram #michelebravi x.com

Il calciatore di San Severino dice stop con un video su Instagram: «Certe emozioni me le porterò dentro per sempre. Il mio rapporto con questo sport non finirà mai» facebook