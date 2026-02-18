Lenovo nel mirino USA | accusa di trasferimento dati sensibili in Cina a rischio sicurezza utenti e privacy online

Lenovo finisce sotto accusa negli Stati Uniti per aver trasferito dati sensibili dei clienti in Cina, creando allarme tra gli utenti. La causa, presentata dallo studio Almeida Law Group a San Francisco, sostiene che il gigante tecnologico cinese abbia condiviso informazioni personali senza autorizzazione. Secondo il ricorso, alcuni dati di utenti americani sarebbero stati inviati a server in Cina senza adeguate misure di sicurezza. La questione riguarda anche le possibili violazioni delle normative sulla privacy e sulla sicurezza dei dati. La società si difende negando ogni illecito.

Lenovo accusata di trasferimento dati in Cina: una causa scuote il settore tecnologico. San Francisco – Una causa legale intentata dallo studio Almeida Law Group ha accusato Lenovo, il gigante tecnologico cinese, di aver trasferito dati sensibili di utenti statunitensi in Cina, potenzialmente violando il Data Security Program del Dipartimento di Giustizia americano. La querela, depositata il 18 febbraio 2026, solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza dei dati personali e sulla sorveglianza digitale in un contesto geopolitico sempre più complesso. Al centro della vicenda c’è un cittadino californiano, Spencer Christy, che incarna le preoccupazioni di milioni di consumatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

