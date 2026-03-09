A Castellanza, numerose segnalazioni da parte dei cittadini segnalano un aumento di rumori eccessivi nelle zone residenziali. Le proteste riguardano principalmente disturbi notturni e fastidi durante il giorno, portando le autorità a considerare un confronto tecnico per analizzare la situazione. La questione ha suscitato attenzione tra residenti e amministratori, che chiedono interventi concreti per ridurre l’inquinamento acustico.

Castellanza (Varese) – Il tema dell’inquinamento acustico torna con forza al centro del dibattito. A riaccendere i riflettori sull a vicenda dell’impianto ex Montedison, oggi Ime Power, è la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia, Paola Pizzighini, che interviene con toni decisi dopo le dichiarazioni del presidente della Provincia, Marco Magrini. «È difficile comprendere – afferma Pizzighini – le ragioni per cui il presidente della Provincia abbia sentito il bisogno di ribadire l’ovvio, ovvero che l’attività dell’impianto è a norma di legge. Ci mancherebbe altro». PAOLA PIZZIGHINI POLITICO Le segnalazioni dei cittadini. Secondo la consigliera pentastellata, però, la questione non può fermarsi qui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castellanza, allarme inquinamento acustico. Troppe segnalazioni dai cittadini: “Si apra un confronto tecnico”

