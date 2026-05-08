Innovazione Digitale nella PA | Gruppo Collextion ed Expleo SpA siglano una partnership strategica

Il 8 maggio 2026, è stata annunciata una collaborazione tra il Gruppo Collextion, specializzato nella gestione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione, e Expleo S.p.A., azienda nel settore dei servizi di consulenza e tecnologia. La partnership mira a sviluppare soluzioni innovative per migliorare i processi digitali nella pubblica amministrazione, coinvolgendo tecnologie e metodologie condivise tra le due realtà. L’accordo è stato firmato ufficialmente in una cerimonia a Roma.

Roma, 8 maggio 2026 – Gruppo Collextion, operatore specializzato nella gestione e valorizzazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione e le grandi stazioni appaltanti, ed Expleo S.p.A., player globale nell'ingegneria informatica e nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale in Italia, annunciano l'avvio di una partnership strategica finalizzata alla realizzazione di una piattaforma digitale integrata destinata a ridefinire i criteri di misurazione e gestione del rischio nel credito pubblico. L'iniziativa nasce dalla constatazione che il credito verso la Pubblica Amministrazione viene oggi trattato in modo uniforme, senza una reale distinzione tra debitori virtuosi e debitori critici, generando distorsioni nel pricing, nell'allocazione del capitale e nell'accesso alla liquidità per i fornitori.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Innovazione Digitale nella P.A.: Gruppo Collextion ed Expleo S.p.A. siglano una partnership strategica

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